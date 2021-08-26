مع دجاجتين ودبلوماسي أمريكي.. كيف عبر 5 صيادين صينيين المحيط الهادئ بقارب خردة قبل 60 عاماً؟

2021/08/26 | 09:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام 1995، تجمع السياسيون، ووسائل الإعلام، والمقيمون في ميناء كيلونج في تايوان لتوديع "Free China"، وهي سفينة خردة عمرها نصف قرن، وطاقمها المكوّن من 6 أفراد.وذلك قبل أن يبدأو رحلة للتنافس في سباق دولي لليخوت على الجانب الآخر من العالم.

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