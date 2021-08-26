استمرار هبوط أسعار النفط

2021/08/26 | 09:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادانخفضت أسعار النفط، الخميس، وسط تجدد المخاوف بشأن تعافي الطلب مع فرض مزيد من القيود للحد من الإصابات بفيروس كورونا.ونزل خام برنت 45 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 71.80 دولارأمريكي للبرميل بحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع 1.7 بالمئة يوم أمس الأربعاء.وتراجع سعر النفط الأمريكي 55 سنتاً أو 0.8 …

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