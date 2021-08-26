بالانفوغراف: 44 رحلة على جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية

2021/08/26 | 09:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، عن موعد رحلاتها ليوم غد الجمعة.

وبحسب الجدول أدناه فان عدد الرحلات بلغ 44 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية، إذ بلغ عدد الرحلات الداخلية 14 رحلة، والخارجية 30 رحلة.

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