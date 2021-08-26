الأنواء: تسع محافظات تسجل يوم غد نصف درجة الغليان

2021/08/26 | 10:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تسجيل تسع محافظات بينها بغداد نصف درجة الغليان.

يتبع..

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