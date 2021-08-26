غوارديولا يكشف عن خطوته المقبلة بعد مانشستر سيتي

2021/08/26 | 10:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا عن خطوته المقبلة بعد الانتهاء من مهمته مع النادي الإنجليزي.وأكد المدرب الإسباني أنه قد يتجه لتدريب أحد المنتخبات بعد نهاية رحلته مع السيتي في 2023، معتبرا أنها “الخطوة التالية” الواجب أخذها في مسيرته التدرييية.وقال المدرب البالغ 50 عاما: “أحد المنتخبات.نعم.إذا كان هذا ممكنا، […]

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