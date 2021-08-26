جاب المياه واليابسة.. اكتشاف حوت برمائي عاش في مصر قبل 43 مليون عام

2021/08/26 | 10:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق بحثي مصري في جامعة المنصورة، وبالتعاون مع وزارة البيئة من تسجيل اكتشاف جديد لنوع من الحيتان البرمائية بالمياه المصرية يعود إلى ما قبل 43 مليون عام، وفقاً لبيان نشره الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري عبر "فيسبوك" الأربعاء.

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