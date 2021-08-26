تعقيبات على تصريحات الناطق الرسمي باسم حكومة طالبان - فلاح أمين الرهيمي

2021/08/26 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي حركة طالبان منظمة إرهابية تؤمن بمبادئ وعقائد ليست منزلة وإنما منقولة من اجتهادات وفتاوي من علماء وجهاديين تكفيريين مثل ابن تيمية ظهرت ونشطت في عصر المأمون العباسي وهي مغروسة في العقل الباطني لأنها تختلف عن الفكر الذي ينطلق من العقل وهو يختلف عن الواقع لأن الفكر يعتبر ما كان في الأمس صحيح ربما يكون اليوم خطأ وما كان في لندن تقاليد وعادات ووعي وثقافة قد تكون تختلف عما موجود في بغداد ولا يوجد إنسان ي ......





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