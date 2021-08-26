2021/08/26 | 10:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الخميس، جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الجمعة.وبحسب الجدول أدناه فان عدد الرحلات بلغ 44 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية، إذ بلغ عدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الجمعة (جدول) المركز الخبري الوطني.

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