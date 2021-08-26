مدينة سويسرة صغيرة أحدث ضحايا برامج الفدية

2021/08/26 | 10:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت البيانات الشخصية لسكان مدينة سويسرية صغيرة مكشوفة، إثر تعرضها لهجمة سيبرانية، أساءت البلدية تقدير "خطورتها" في بادئ الأمر، بحسب صحيفة "Le Temps".

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