بلاسخارت: الشعب العراقي ليس متحداً وفاقد للثقة بالسلطة والمشاركة في الانتخابات هي الأمل

2021/08/26 | 10:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أن مصداقية انتخابات تشرين الأول ستكون أساسية لمستقبل العراق، مشيرةً إلى أن “الشعب العراقي ليس متحداً وفاقد للثقة بالسلطة”.وقالت بلاسخارت في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي إن “انتخابات … Readmore

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