إنطلاق مؤتمر الحوار الوطني في بغداد بمشاركة رجال دين وشيوخ عشائر وشخصيات سياسية

2021/08/26 | 10:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مؤتمر الحوار الوطني ضرورة احترام التنوع الديني والقومي والمذهبي في العراق.وذكر بيان للمؤتمر، أن “مؤتمر الحوار الوطني انطلق بمشاركة معظم المكونات ورجال الدين وشيوخ العشائر والشخصيات الأكاديمية والوطنية من مختلف مناطق ومحافظات العراق”.وأضاف، أن “أهداف ورسالة مؤتمر … Readmore

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