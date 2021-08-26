وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود يعقد اجتماعاً مهماً يخص حفظ الامن والنظام

2021/08/26 | 10:30 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

ترأس الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اجتماع اللجنة العليا لادارة اعمال الدفاع المدني رقم (2) لخدمة حفظ الامن والنظام والذي عقد بمركز العمليات الوطني في مقر الوكالة، وبحضور اعضاء اللجنة من وزارة (النقل _ الرياضة والشباب _ الصحة _ وجهاز الامن الوطني _ومديرية المرور _والدفاع المدني _وامرية الانضباط العسكري _ومركز عمليات الوزارة _والعمليات المشتركة ) المعنين بهذا الشأن.

واستعرض المجتمعون عدداً من الخطط العامة والاجراءات التي اعدت مسبقاً من قبل الاعضاء فيما يخص سلامة المواطنين، وقد نتج عن هذا الاجتماع عدد من التوصيات المهمة والضرورية تاتي ضمن اطار الخطط المستقبلية لاعمال اللجنة.

بدورها، تمكنت مفارز الشرطة في محافظتي بابل وميسان، خلال الـ24ساعة الماضية، من إلقاء القبض على 83 متهما بمواد قانونية مختلفة.

وذكرت مديرية شرطة بابل انها نفذت في غضون الـ24ساعة الماضــــــية ممارســـــات أمنــية واسعة، شملت معظم مناطق المحافظة.

وبينت المديرية ان مفارزها ألقت من خلالها القبض على ( 53 ) متهما مطلوبا وفق مواد قانونية متنوعة.

ومن جانب آخر نفذت مفارز مديرية شرطة محافظة ميسان عملية أمنية تضمنت التفتيش الدقيق للدور السكنية، ونصب الكمائن والسيطرات المفاجئة، فضلا عن تفتيش العجلات، والأشخاص، وتدقيق مستمسكاتهم الرسمية، أسفرت القبض على (٣٠) متهماً وفق مواد قانونية وأحكام جنائية مختلفة، بالإضافة الى ضبط ٥ بنادق (كلاشينكوف)، و١٤ مخزنا للعتاد، و٢٥٠ اطلاقة، كما تم ضبط عدد من العجلات، والدراجات النارية التي لا تحمل مستمسكات ثبوتية، تم نقل جميع المتهمين الى مراكز التحقيق الأمنية بحسب قاطع المسؤولية لإكمال الإجراءات القانونية.

إلى ذلك، تمكنت مفارز قسم شرطة قضاء علي الغربي (100كم) شمال محافظة ميسان من إلقاء القبض على (ثمانية) متهمين مطلوبين وفق مايسمى بالدگة العشائرية بعد نشوب خلاف عشائري بينهم في إحدى مناطق القضاء ، كما أتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم للقضاء اصولياً .

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