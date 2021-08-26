برفقة محافظ البصرة.. لجنة الوفد الخليجي تتفقد المنشآت الرياضية والفندقية الخاصة بخليجي 25

2021/08/26 | 10:30 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

كشفت لجنة الوفد الخليجي التي تزور محافظة البصرة لتفقد المنشئات الرياضية والفندقية المتعلقة بإقامة خليجي 25 عن نيتها تحديد موعد آخر لزيارة المحافظة للاطلاع على تنفيذ بعض الملاحظات التي سجلها الوفد.

وأجرت اللجنة جولة برفقة محافظ البصرة أسعد العيداني، حيث تفقدت المنشآت الرياضية والفندقية الخاصة بخليجي 25.

وقال عضو اللجنة جاسم الرميحي إن موعد الزيارة المقبلة سيكون بعد فترة أقصاها 45 يوما من تاريخ هذه الزيارة.

من جانبه، قال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال إن هناك ثلاثة شركات باشرت بتأثيث فنادق المدينة الرياضية وستنهي أعمالها قبل موعد خليجي 25 لافتا إلى أن البصرة جاهزة من كل الجوانب الرياضية والفندقية واللوجستية لاستضافة البطولة وبدعم مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء.

يأتي ذلك بينما قال محافظ البصرة أسعد العيداني إن البطولة ستقام في موعدها المحدد,نافيا في ذات الوقت الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل أو نقل خليجي 25 من البصرة.

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