كيسنجر: انسحاب أميركا من أفغانستان نكسة ذاتية لا يمكن تعويضها

2021/08/26 | 10:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هينري كيسنجر، الانسحاب الأميركي من أفغانستان ووصفه بـ”النكسة الذاتية التي لا تعوض”، وحذر من الاندفاع الأميركي إلى الداخل لأنه يفاقم خيبة الأمل بين الحلفاء ويشجع الخصوم، ويزرع الارتباك، كما أن أميركا عنصر أساسي في النظام … Readmore

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