الصحة البرلمانية تعلن الاتفاق على إطلاق 7 آلاف درجة وظيفية لخريجي العلوم

2021/08/26 | 10:33 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت لجنة الصحة النيابية، أمس الاربعاء، الاتفاق على اطلاق 7 الاف درجة وظيفية لخريجي العلوم.

وذكرت اللجنة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، «تم الاتفاق مع مجلس الخدمة ووزارة الصحة على إطلاق 7 آلاف درجة وظيفية لخريجي العلوم».

واشارت الى الاتفاق على «تخصيص 25 بالمئة من حركة الملاك لهم».

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