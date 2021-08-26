تفاصيل الحكم على موظف عراقي ادين بقضية فساد بقيمة نحو مليار دينار

2021/08/26 | 10:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة، الخميس، تفاصيل الحكم على موظف عراقي ادين بـ "جريمة الكسب غير المشروع".

وذكرت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية (26 اب 2021)، انه "استنادا إلى التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، وبحسب ما تضمنته المادة (١٩)منه كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تفاصيل قرار الحكم على أحد المدانين بجريمة الكسب غير المشروع، والقاضي بالحبس والغرامة واسترداد قيمة الكسب غير المشروع".

واضاف البيان ان "دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضية، أفادت بأنها، وبعد تلقيها ملف الدعوى من دائرة الوقاية في الهيئة والتي رصدت الكسب غير المشروع في أموال المتهم أحد موظفي الهيئة العامة للگمارك، قامت بالتحقيق في القضية وإحالتها إلى القضاء، حيث أصدرت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة قرارها القاضي بالحبس مدة سنة واحدة والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع البالغ(916.000.000)مليون دينار".

واوضح أن "المحكمة، ونتيجة الأدلة والمعطيات المتوفرة؛ وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المدان؛ فقررت الحكم عليه استنادا إلى أحكام المادة (١٩) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، ومصادرة العقار والسيارة نوع (جيب شيروكي)، المتحصلة نتيجة الكسب غير المشروع، مع مراعاة عدم إطلاق سراح المدان - بعد تنفيذ قرار الحكم - ما لم يتم تسديد قيمة الكسب غير المشروع وتسديد قيمة الغرامة؛ استنادا إلى مقتضيات المادة الحكمية".

وبحسب البيان تنص المادة (19/رابعا) من القانون "تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين

(ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة الا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع".

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف حزيران الماضي عن صدور قرار حكم على نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق بقضية كسب غير مشروع تضمن الحبس والغرامة واسترداد قيمة الكسب غير المشروع، فيما أفصحت أواخر أيار الماضي عن صدور حكم بالحبس الشديد على قاض متقاعد ظهرت زيادة كبيرة في أموال زوجته، ورد قيمة الكسب غير المشروع البالغة أكثر من (١٧.٠٠٠.٠٠٠) مليون دولار.

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