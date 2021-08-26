2021/08/26 | 10:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

ارتفع سعر نفط خام البصرة الخفيف لليوم الثالث على التوالي مسجلاً أعلى من 72 دولار أمريكي.

وارتفع خام البصرة المصدر لآسيا 0.95 دولاراً وبنسبة تغيير بلغ نسبته 1.33% ليصل إلى 72.44 دولاراً، فيما سجل خام البصرة الثقيل ارتفاعاً أيضاً بمقدار 0.88 دولاراً أو ما يعادل 1.38% ليصل إلى 64.68 دولاراً.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع خام البصرة لأكثر من 72 دولارًا للبرميل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع خام البصرة لأكثر من 72 دولارًا للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).