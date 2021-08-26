2021/08/26 | 10:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاج

كشفت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، عن مميزات ملف الكابل الضوئي، فيما علقت على أسعار الأنترنت وامكانية توفير فرص عمل.

وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العمل بملف الكابل الضوئي لا يزال قائما والوزارة بانتظار إحالته الى الشركات الكبرى من اجل المباشرة بالعمل"، لافتاً الى أنه "سيوفر ميزات جديدة للمواطنين من بينها الدقة العالية للانترنت، فضلاً عن السرعة وسهولة تحمل الألعاب ووضوح الصوت والصورة".

وأضاف أن "هذا الملف سيوفر فرص عمل كبيرة للشباب العاطلين، إذ إن وزير الاتصالات أركان شهاب فرض الايدي العراقية العاملة على جميع الشركات المتعاقدة معها"، مبيناً أن "هذا الملف سيحسن من خدمة الانترنت كما هو الحال في دول الجوار".

وأشار الى أن "قضية تخفيض أجور خدمات الانترنت أو رفعها لا توجد في الوقت الحالي ؛ كون الوزارة تتعامل بالدينار العراقي وفق قانون الجمهورية العراقية وليس لها تعامل بعملة الدولار وهذا الأمر ينطبق حتى على التعامل مع الشركات المتعاقدة معها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح جديد من وزارة الاتصالات بشأن أسعار الأنترنت وتوفير فرص عمل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح جديد من وزارة الاتصالات بشأن أسعار الأنترنت وتوفير فرص عمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).