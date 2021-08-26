الفجيرة الاماراتي يتعاقد مع لاعب امانة بغداد مصطفى محمود

2021/08/26 | 10:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن نادي الفجيرة الإماراتي، تعاقده بشكل رسمي مع لاعب فريق أمانة بغداد مصطفى محمود لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.

وذكر نادي الفجيرة الإماراتي عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس أن” إدارة النادي تعاقدت بشكل رسمي مع المهاجم العراقي مصطفى محمود”.

ويعد هذا التعاقد أول تجربة احترافية للاعب خارج العراق.

وكانت إدارة نادي أمانة بغداد قد منحت اللاعب مصطفى محمود بطاقة الاستغناء الرسمية بناءً على طلبه ورغبته في خوض تجربته الاحترافية الجديدة.

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