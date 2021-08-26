على عداوة مع طالبان.. من هم داعش خراسان؟

2021/08/26 | 10:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من هم داعش خراسان، الفرع الصغير والمقلق لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف باسم "داعش"، في أفغانستان والذي على خلاف مع حركة طالبان التي هددت الإجلاء الأمريكي.

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