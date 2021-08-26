راصد يحدد موعد الانفراجة: المؤشرات تظهر انخفاضاً لدرجات الحرارة في المدن العراقية

2021/08/26 | 10:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الخميس، إلى تراجع ملحوظ لمعدلات درجات الحرارة بعموم البلاد.

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وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في توضيح تابعه "ناس"، (26 آب 2021)، "ثمة مؤشرات على تراجع ملحوظ في معدلات الحرارة في عموم مدن البلاد نهاية الثلث الأول من أيلول بدرجات دون الأربعين درجة في عموم مدن الوسط والشمال والأجزاء الغربية، إضافة لانخفاضها بشكل واضح في مناطق الفرات الأوسط والجنوب".

من جهتها نشرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي تقريراً بدرجات الحرارة للأسبوع المقبل.

وذكرت الهيئة أن طقس يوم غد الجمعة حار وصحو في المنطقة الوسطى، فيما ترتفع درجات الحرارة قليلاً في المحافظات الشمالية".

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