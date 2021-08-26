ماكرون في بغداد نهاية الاسبوع للمشاركة في مؤتمر بغداد الاقليمي للتعاون والشراكة

2021/08/26 | 10:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور العراق نهاية هذا الأسبوع للمشاركة في مؤتمر بغداد الإقليمي للتعاون والشراكة من أجل دعم استقرار البلاد والتذكير بالدور الذي تريد باريس مواصلته في المنطقة، سيما في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.وسيكون ماكرون … Readmore

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