كتاب جماعي يحتفي بعبد الكريم الخطابي أسد الريف في الذكرى المئوية لمعركة أنوال

2021/08/26 | 10:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – بمناسبة الذكرى المئوية لمعركة أنوال التي مني فيها الجيش الإسباني بهزيمة ساحقة على يد المقاومين الريفيين شمالي المغرب، صدر كتاب جماعي باللغتين الفرنسية والعربية عن مجلة الدراسات والنقد الاجتماعي “نقد” عنوانه “عبد الكريم الخطابي وتحرير المغرب الكبير 1921-2021″، … Readmore

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