صندوق إعمار ذي قار يعلن إنجاز 28 مشروعاً

2021/08/26 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مدير مجاري ذي قار حيدر كريم الأسدي، الخميس، أن صندوق إعمار ذي قار أنجز 28 مشروعاً في المحافظة.

وقال الأسدي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك عدة مشاريع أنجزت في المحافظة من ضمنها 28 مشروعاً أنجز من قبل صندوق إعمار ذي قار في عموم المحافظة، والتي تمت المصادقة عليها من قبل وزارة التخطيط وتم إرسالها إلى الصندوق، والذي بدوره أحال تلك المشاريع الى الشركات المختصة للعمل، مبيناً أنه "تم إرسال كتب رسمية من قبل الصندوق لتشكيل دوائر المهندس المقيم لغرض المباشرة الفعلية لتلك المشاريع".

وأضاف أنه "سيتم تشكيل لجان للمشاريع المتبقية حال ورودها من صندوق الأعمار للمباشرة بها بأسرع وقت ممكن".

وتابع أن "أهم المشاريع التى سيتم إنجازها مشروع الدواية: إنشاء شبكات مجاري الصرف الصحي ومياه الأمطار في حي الصدرين وحي المستشفى والباقي من القصبة القديمة وحي الشهيد ياسر خفي، ومشروع الشطرة،فضلاً عن إنشاء الشارع الرئيس مع محطة رفع مشتركة وخطوط ناقلة للصرف الصحي ومياه الأمطار في حي الزهراء، ومشروع الشطرة وإنشاء شوارع مع شبكة مجاري الصرف الصحي ومياه الأمطار لحي الشهداء قرب المعهد التقني، ومشروع العكيكة ،بالاضافة الى إنشاء شوارع مع شبكات مجاري مياه أمطار وصرف صحي مع محطة رفع مشتركة وخط ناقل، وشروع الإصلاح إنشاء شوارع وشبكة مياه أمطار وصرف صحي ومحطة رفع في حي السراي، ومشروع قلعة سكر وإنشاء محطة مجاري مياه الأمطار في حي المعلمين مع خط ناقل مع إنشاء محطة العكيلية الغربية مع خط المذب ومحطة حي الضباط مع المذب، ومشروع الدواية، إنشاء شبكات مجاري الصرف الصحي ومياه الأمطار في أحياء المدخل والمحكمة والمطحنة، ومشروع الشطرة، إنشاء شوارع مع شبكة مجاري الصرف الصحي ومياه الأمطار لمنطقة حي الشرطة وتأهيل محطة الملعب".

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