مصرف الرافدين يطلق رواتب هذه الفئة من الموظفين

2021/08/26 | 11:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الخميس، إطلاق رواتب افراد الحشد الشعبي.

وقال إعلام المصرف في بيان مقتضب تلقى NRT عربية نسخة منه، (26 آب 2021)، انه "تم اطلاق رواتب الحشد الشعبي عبر ادوات الدفع الالكتروني".

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