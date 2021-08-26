التجارة تحسم عبر NRT استمرار مشروع السلة الغذائية من عدمه

2021/08/26 | 11:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التجارة، الخميس، انها بصدد اضافة مواد جديدة ضمن مشروع السلة الغذائية للعام المقبل، فيما بينت ان استدامة الاموال سيطيل من عمر المشروع.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لـ NRT عربية (26 اب 2021)، ان "التجارة قامت بتامين خزين استراتيجي، استعدادا للظروف القاهرة"، مبينا أنه "في حال استمرار هذا المشروع فاننا سنشهد استقرارا في اسعار السوق العراقية".

واشار حنون الى ان "السلة الغذائية مشروع تم إقراره من قبل مجلس الوزراء في جلسته 160، والهدف منه هو تنمية الوضع الغذائي العراقي"، مؤكدا ان "مجلس الوزراء اتاح لوزارتي النفط والمالية تامين التخصيصات المالية لتأمين السلة الغذائية".

واوضح ان "الوزارة ماضية في تجهيز الوجبتين الثانية والثالثة بعد استكمال توزيع الوجبة الاولى، حيث من المؤمل ان تصل مفردات السلة الى الوزارة خلال الايام المقبلة".

ولفت حنون الى ان "مشروع السلة الغذائية يعد نظاما اصلاحيا للبطاقة التموينية التي تخللتها العديد من عمليات التزوير".

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