2021/08/26 | 11:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط تجدد المخاوف بشأن تعافي الطلب مع فرض مزيد من القيود للحد من الإصابات بفيروس كورونا.ونزل خام برنت 45 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 71.80 دولارأمريكي للبرميل بحلول الساعة 05:12 بتوقيت غرينتش بعد أن … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الثاني على التوالي استمرار انخفاض اسعار النفط بسبب فرض القيود للحد من انتشار كورونا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم الثاني على التوالي استمرار انخفاض اسعار النفط بسبب فرض القيود للحد من انتشار كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).