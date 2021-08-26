2021/08/26 | 11:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، بإحباط عملية تهريب كميات كبيرة من الأدوية التي تستخدم لعلاج كوفيد (19) في بغداد.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “وفقا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط تهريب كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بكورونا في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط تهريب كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بكورونا في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط تهريب كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بكورونا في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).