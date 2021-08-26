2021/08/26 | 11:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشف عضو لجنة الطاقة النيابية، النائب جمال المحمداوي، اليوم الخميس، عن ملفات فساد تتعلق بمدير فرع توزيع المنتجات النفطية في محافظة كركوك، داعيا إلى إعفاءه.وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق..ملفات فساد تلاحق مدير فرع توزيع المنتجات النفطية بكركوك المركز الخبري الوطني.

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