العثور على قاعدة صواريخ نوع 'راجمة' في الاعظمية (صورة)

2021/08/26 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكنت قوة أمنية، اليوم الخميس، من العثور على قاعدة صواريخ نوع راجمة ضمن ساحة عنتر في الاعظمية بالعاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "قوة امنية ضبطت دراجة نارية نوع (ستوتة) واعتقلت صاحبها ضمن ساحة عنتر في الاعظمية بعد ما تبين ان الدراجة كانت تحمل قاعدة صواريخ نوع راجمة (٣٥) فوهة".

واضاف انه "تم حضور خبير المتفجرات والذي بدوره رفع الراجمة وفق اجراءات اصولية".

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