2021/08/26 | 12:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تصديق اقوالهم قضائياً و اجراء كشف الدلالة بدلالتهم على محلات الحوادث واحيلوا الى القضاء لينالوا جزائهم العادل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة تسليب الدراجات النارية في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة تسليب الدراجات النارية في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).