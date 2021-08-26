الغربيون يدعون إلى مغادرة مطار كابول بسبب “أخطار” إرهابية

2021/08/26 | 12:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة وزعتها البحرية الأميركية في 24 آب/أغسطس 2021 تظهر مجموعة من الأفغان يتم إجلاؤهم من مطار كابول © قوات البحرية الأميركية/ا ف ب سامويل رويز كابول (أ ف ب) – دعت الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا رعاياها إلى الابتعاد بأسرع ما يمكن عن مطار كابول بسبب أخطار “إرهابية”، في وقت لا يزال آلاف […]

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