2021/08/26 | 13:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بما يسمى إداري ولاية الجنوب في داعش بأربيل المركز الخبري الوطني.

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