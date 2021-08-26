الشركة العامة لتسويق الأدوية تعلن التعاقد على شراء 30 مليون جرعة من لقاح كورونا

2021/08/26 | 13:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)، اليوم الخميس، التعاقد لشراء 30 مليون جرعة لقاح كورونا من مناشئ مختلفة، فيما أكدت تسلّمها سبعة ملايين جرعة حتى الآن.وقال مدير عام الشركة علي البلداوي، تصريح صحفي إن ” الشركة تعاقدت على 30 مليون جرعة لقاح كوفيد 19 ومن مختلف المناشئ وتوزعت بين فايزر الأميركي …

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