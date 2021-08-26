منح محمد رمضان دكتوراه فخرية في لبنان ولقب

2021/08/26 | 13:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه الفنان المصري محمد رمضان بالشكر لوزير الثقافة اللبناني ونقيب الفنانين المحترفين بلبنان على منحه "الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي"، وشكر المركز الثقافي الألماني في لبنان الذي كرمه بلقب "سفير الشباب العربي".

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