2021/08/26 | 13:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لا تزال حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا لليوم الرابع على التوالي تحت عتبة الـ20 ألفا، مع رصد زيادة غير مسبوقة جديدة في عدد الوفيات الناجمة عن الوباء.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن تسجيلها 19630 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 19536 […]

ظهرت المقالة روسيا تسجل 820 حالة وفاة جديدة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تسجل 820 حالة وفاة جديدة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تسجل 820 حالة وفاة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).