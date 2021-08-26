اللجنة المالية تقترح زيادة رواتب المتقاعدين استناداً إلى نص قانونيّ

2021/08/26 | 13:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اقترحت اللجنة المالية النيابية، الخميس، زيادة رواتب المتقاعدين.

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وخاطب رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري خلال وثيقة حصل "ناس" على نسخة منها، (26 آب 2021)، الامانة العامة لمجلس الوزراء بالموافقة على زيادة رواتب المتقاعدين استنادا لاحكام المادة (39/ ثالثا) والتي تنص: "لمجلس الوزراء تعديل مبلغ الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة في ضوء نسبة التضخم".

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