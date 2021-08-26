القبض على ما يسمى إداري ولاية الجنوب بداعش في أربيل

2021/08/26 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، القبض على ما يُسمى اداري عام ولاية الجنوب في عصابات داعـش الإرهابي المُكنى ( أبو منصور) والذي كان يتحرك بهويات مزورة.

وقال في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن بالتنسيق مع مُكافحة الإرهاب في مُحافظة أربيل من القاء القبض على ما يُسمى اداري عام ولاية الجنوب في عصابات داعـش الإرهابي المُكنى ( أبو منصور) والذي كان يتحرك بهويات مزورة ".

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