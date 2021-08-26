النزاهة تضبط مسـؤولاً متلبساً بتمرير معاملات تـقاعديَّة خـلافاً للقانون بالأنبار

2021/08/26 | 13:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن ضبط معاملاتٍ وهميَّةٍ ومُزوَّرةٍ، وصرف رواتب تقاعديَّةٍ خلافاً للقانون من قبل مسؤولٍ في تقاعد الفلوجة في محافظة الأنبار.وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة […]

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