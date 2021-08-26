2021/08/26 | 13:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



المالية النيابية تخاطب مجلس الوزراء لزيادة رواتب المتقاعدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. المالية النيابية تخاطب مجلس الوزراء لزيادة رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. المالية النيابية تخاطب مجلس الوزراء لزيادة رواتب المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).