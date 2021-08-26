استاد خليفة يحتضن مبارة العراق وايران

2021/08/26 | 13:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجرى الإعلان سابقاً عن اختيار قطر كملعب محايد لخوض مباراة الصين واليابان في المجموعة الثانية.

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