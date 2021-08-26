متحدث طالبان ينفي تورط بن لادن في الهجوم على برج التجارة العالمي

2021/08/26 | 13:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، إنه لا يوجد دليل على تورط زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في هجمات الحادي عشر من أيلول.

وقال ذبيح الله مجاهد، رداً على سؤال حول ما إذا كانت أفغانستان ستصبح مرة أخرى قاعدة للإرهاب، قائلا: لا يوجود دليل على تورط بن لادن، ومع هذا فقد قدمنا ​​الآن وعودا بأن الأراضي الأفغانية لن تستخدم ضد أي شخص.



وعندما سئل عما إذا كان يعتقد حقا أن بن لادن لم يكن متورطا، شدد مجاهد على أنه لا يوجد دليل، حتى بعد عشرين عاما من الحرب، ليس لدينا دليل على تورطه..



لم يكن هناك مبرر للحرب، كانت فقط ذريعة.

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