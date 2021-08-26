طيران الجيش يدمر عجلة ويقتل اثنين من داعش في الانبار

2021/08/26 | 13:42 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكن طيران الجيش، اليوم الخميس، من تدمير عجلة وقتل اثنين من عصابات داعش الإرهابية في محافظة الانبار.

وقالت وزارة الدفاع في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "طيران الجيش تمكن من تدمير عجلة وقتل اثنين من عصابات داعش الإرهابية، وذلك في أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات الأنبار".

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