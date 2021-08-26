2021/08/26 | 13:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قدمت اللجنة المالية النيابية ، طلبا رسميا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتطبيق المادة 39 / ثالثا من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل ، التي نصت على ان " لمجلس الوزراء تعديل مبلغ الراتب التقاعدي على ضوء نسبة التضخم "، وذلك وفقا للصلاحيات القانونية الممنوحة لمجلس الوزراء بشأن زيادة رواتب المتقاعدين ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلب نيابي الى مجلس الوزراء لزيادة رواتب المتقاعديـن) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلب نيابي الى مجلس الوزراء لزيادة رواتب المتقاعديـن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).