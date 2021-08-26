ضبـط مسـؤول متلبـس بتمـرير معاملات تـقاعديَّة خـلافاً للقــانون في الفلوجة

2021/08/26 | 13:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط معاملاتٍ وهميَّةٍ ومُزوَّرةٍ، وصرف رواتب تقاعديَّةٍ خلافاً للقانون من قبل مسؤولٍ في تقاعد الفلوجة في محافظة الأنبار.وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة ، إلى ضبط مسؤول قسم ضحايا الإرهاب في ملاحظيَّة تقاعد الفلوجة؛ لترويجه معاملاتٍ خلافاً للقانون.وأضافت ، إنَّ " المُتَّهم قام بترويج معاملاتٍ وهميَّةٍ ومُزوَّرةٍ، وصرف رواتـب تقــاعـديَّة لأصحاب تلك المعامــلات بصورةٍ مخالفةٍ للقانون " ، مبينة ان " قـاضي محـكـمة التحقـيـق المُختصَّة بقضايا النزاهة في الأنـبار؛ قرَّر إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّه وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".وكانت الهيئة نفَّذت سلسلة عمليَّاتٍ في محافظة الأنبار ، أسفرت عن منع هدر مبالغ كبيرةٍ جداً ناهزت عشرات المليارات، وضبط عشرات المعاملات المزورة وغير القانونيَّـة، كان من بينها معاملة لأحد الإرهابيّين المنتمين لداعش الإرهابي./انتهى5

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