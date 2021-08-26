النفط تستثني أبناء الموظفين المتوفين بكورونا من شروط التشغيل

2021/08/26 | 13:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، استثناء ابناء الموظفين المتوفين بفيروس كورونا من شروط التشغيل بصفة أجر يومي.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “قررت استثناء ابناء الموظفين المتوفين بسبب جائحة كورونا من الذين تمت اصابتهم اثناء العمل من شروط ومعايير التشغيل بصفة اجر يومي في تشكيلات الوزارة”.

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