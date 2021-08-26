تصميم مفهوم يخت فاخر بحوض سباحة لا متناهي وسينما بالهواء الطلق

2021/08/26 | 14:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يقتصر مفهوم يخت "SEE"، الذي يبلغ ارتفاعه 65 مترأً، على تصميم خارجي فريد يتكون من جدران ضخمة من الزجاج العاكس فقط، إذ إنه يحتوي أيضاً على 5 حمامات سباحة، بما في ذلك مسبح لا متناهي بقاع زجاجي، بالإضافة إلى تجربة سينما في الهواء الطلق.

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