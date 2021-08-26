"زيارة نادرة للدوحة".. تحيات متبادلة بين أمير قطر والقيادة الإماراتية

2021/08/26 | 14:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفدا إماراتيا برئاسة مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان.

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