الأنبار: اعتقال مسؤول في هيئة التقاعد

2021/08/26 | 14:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن ضبط معاملاتٍ وهميَّةٍ ومُزوَّرةٍ، وصرف رواتب تقاعديَّةٍ خلافاً للقانون من قبل مسؤولٍ في تقاعد الفلوجة بمحافظة الأنبار.

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دائرة التحقيقات في الهيئة ، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت من قبل ملاكات مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيئة، وفق بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 اب 2021)، أفادت انه "بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـةٍ، أشارت إلى ضبط مسؤول قسم ضحايا الإرهاب في ملاحظيَّة تقاعد الفلوجة؛ لترويجه معاملاتٍ خلافاً للقانون".

وأضافت الدائرة إنَّ "المُتَّهم قام بترويج معاملاتٍ وهميَّةٍ ومُزوَّرةٍ، وصرف رواتـب تقــاعـديَّة لأصحاب تلك المعامــلات، مُبيّنةً أنه تمَّ خلال العمليَّة ضبط الأوليات التي تُؤيّدُ قيامه بإدخال معاملاتٍ وهميَّةٍ إلى الملاحظية بصورة مخالفة للضوابط المتبعة، وصرف رواتب بموجبها، بصورةٍ مخالفةٍ للقانون".

وأكَّدت "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضه رفقة المُتهم والمضبوطات، على قـاضي محـكـمة التحقـيـق المُختصَّة بقضايا النزاهة في الأنـبار؛ الذي قرَّر إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّه وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

واشار البيان الى أنَّ "الهيئة نفَّذت سلسلة عمليَّاتٍ في محافظة الأنبار في فروع دائرة تقاعد المحافظة أسفرت عن منع هدر مبالغ كبيرةٍ جداً ناهزت عشرات المليارات، وضبط عشرات المعاملات المزورة وغير القانونيَّـة، كان من بينها معاملة لأحد الإرهابيّين المنتمين لداعش الإرهابي".

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