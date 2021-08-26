(بغداد اليوم) تتحرى عن قضية محاكمة قاتل ومغتصب المعلمة في الديوانية

2021/08/26 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

كشف مصدر مخوّل في محكمة استئناف القادسية، اليوم الخميس، عن اخر التطورات بقضية محاكمة متهم بارتكاب جريمة هزت الراي العام حيث اقدم على قتل واغتصاب معلمة بعد خروجها من الدوام.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إنه "بخصوص قضية المجنى عليها التربوية (مريم الخفاجي) فإن رئيس محكمة استئناف القادسية الاتحادية وضّح بأن سبب عدم احالة المتهم وإجراء المحاكمة هو عدم ارسال التقرير الطبي التشريحي من قبل معهد الطب العدلي في بغداد رغم التأكيدات المستمرة ورغم ارسال معتمد من قبل المحكمة ".وأوضح ان "هذا النقص لا يمكن معه اجراء المحاكمة

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